Отмечается, что найденный наконечник могли привезти торговцы с территории современной Эстонии.

В Швейцарии во время раскопок нашли наконечник стрелы из бронзового века (с 800 по 900 гг. до н.э.) из метеоритного железа.

В журнале Journal of Archaeological Science опубликовали результаты соответствующих раскопок, которые проводились под руководством геолога Беды Хофманн из Музея естественной истории Берна и Бернского университета в Швейцарии.

Ученые предполагают, что найденный наконечник могли привезти торговцы с территории современной Эстонии.

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Сообщается, что длина наконечника - 39,3 мм, а вес - 2,904 грамм. Создан он из сплава железа, никеля и алюминия-26 (радиоактивный изотоп алюминия, образующийся только в космической среде).

Исследователи предполагают, что наконечник изготовили из метеорита класса IAB. Скорее всего, речь идет о Каалиярве из Эстонии. Считается, что он упал примерно в 1500 году до н. э. и разбросал множество фрагментов.

У берегов Италии нашли древнеримский корабль - что сообщалось

Как писал УНИАН, у порта Чивитавеккья, примерно в 80 км к северо-западу от Рима нашли фрагменты древнеримского торгового судна, которое построили более 2 тыс. лет назад.

Корабль найден на глубине около 160 м. Он был обнаружен отрядом искусств итальянской полиции, который занимается защитой культурного наследия страны.

На борту корабля нашли сотни амфор, большинство из которых сохранились почти идеально.

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