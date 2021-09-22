Геомагнитные бури / фото vladtime.ru

Ученые ежедневно наблюдают за солнечной активностью и прогнозируют наступление магнитных бурь. Такие бури могут негативно влиять на системы связи и электроприборы, а также здоровье людей. Чтобы магнитная буря не стала для вас неожиданностью, стоит ознакомиться с прогнозом на месяц.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Магнитные бури в сентябре: опасные даты

Прогноз магнитных бурь / фото tesis.lebedev.ru

Солнечная вспышка средней силы ожидается в субботу 25 сентября. Такая буря может "ударить" по метеочувствительным людям. Затем двухдневная буря накроет Землю 28 и 29 сентября, при чем первый удар будет достаточно сильным.

В октябре солнечные вспышки будут 5 и 10 числа.

Магнитные бури: влияние на здоровье

В дни повышенной солнечной активности может ухудшиться самочувствие. Возможны такие симптомы:

  • головная боль;
  • головокружение;
  • тошнота;
  • боль в мышцах и суставах;
  • повышенное давление;
  • обострение хронических заболеваний;
  • бессоница.

Чтобы свести к минимуму влияние бури, за несколько дней до опасной даты нужно придерживаться следующих правил.

  1. Не употребляйте кофе, алкоголь, сигареты, жирную и острую пищу.
  2. Больше времени проводите на свежем воздухе.
  3. Ложитесь спать в одно и то же время, придерживайтесь режима дня.
  4. Постарайтесь не нервничать.

Автор: Екатерина Пулатова