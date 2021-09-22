Ученые ежедневно наблюдают за солнечной активностью и прогнозируют наступление магнитных бурь. Такие бури могут негативно влиять на системы связи и электроприборы, а также здоровье людей. Чтобы магнитная буря не стала для вас неожиданностью, стоит ознакомиться с прогнозом на месяц.
Что такое магнитная буря?
Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.
Магнитные бури в сентябре: опасные даты
Солнечная вспышка средней силы ожидается в субботу 25 сентября. Такая буря может "ударить" по метеочувствительным людям. Затем двухдневная буря накроет Землю 28 и 29 сентября, при чем первый удар будет достаточно сильным.
В октябре солнечные вспышки будут 5 и 10 числа.
Магнитные бури: влияние на здоровье
В дни повышенной солнечной активности может ухудшиться самочувствие. Возможны такие симптомы:
- головная боль;
- головокружение;
- тошнота;
- боль в мышцах и суставах;
- повышенное давление;
- обострение хронических заболеваний;
- бессоница.
Чтобы свести к минимуму влияние бури, за несколько дней до опасной даты нужно придерживаться следующих правил.
- Не употребляйте кофе, алкоголь, сигареты, жирную и острую пищу.
- Больше времени проводите на свежем воздухе.
- Ложитесь спать в одно и то же время, придерживайтесь режима дня.
- Постарайтесь не нервничать.