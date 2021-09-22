Геомагнитная буря может негативно влиять на наше самочувствие.

Ученые ежедневно наблюдают за солнечной активностью и прогнозируют наступление магнитных бурь. Такие бури могут негативно влиять на системы связи и электроприборы, а также здоровье людей. Чтобы магнитная буря не стала для вас неожиданностью, стоит ознакомиться с прогнозом на месяц.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Магнитные бури в сентябре: опасные даты

Солнечная вспышка средней силы ожидается в субботу 25 сентября. Такая буря может "ударить" по метеочувствительным людям. Затем двухдневная буря накроет Землю 28 и 29 сентября, при чем первый удар будет достаточно сильным.

В октябре солнечные вспышки будут 5 и 10 числа.

Магнитные бури: влияние на здоровье

В дни повышенной солнечной активности может ухудшиться самочувствие. Возможны такие симптомы:

головная боль;

головокружение;

тошнота;

боль в мышцах и суставах;

повышенное давление;

обострение хронических заболеваний;

бессоница.

Чтобы свести к минимуму влияние бури, за несколько дней до опасной даты нужно придерживаться следующих правил.

Не употребляйте кофе, алкоголь, сигареты, жирную и острую пищу. Больше времени проводите на свежем воздухе. Ложитесь спать в одно и то же время, придерживайтесь режима дня. Постарайтесь не нервничать.

Автор: Екатерина Пулатова