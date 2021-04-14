По состоянию на конец прошлого года в Китае было 718 тысяч базовых станций 5G.

Китайская сеть 5G в китайском Шэньчжэне уже насчитывает более 46 тысяч базовых станций - это больше, чем имеется на сегодня во всей Европе.

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Об этом сообщает IXBT, ссылаясь на материал немецкого издания Business Daily. Отмечается, что в Германии на сегодня насчитывается всего 850 базовых станций 5G.

Согласно статье, немецкие сетевые операторы Deutsche Telekom, Vodafone и Telefonica заявляют, что у них есть сети 5G, которые обслуживают миллионы немцев. Проблема в том, что они не полагаются на развитую мобильную связь 5G. Вместо этого операторы используют дешёвые обновления ОП, чтобы сделать существующую сеть 4G пригодной для 5G.

Это значит, что операторы не используют по-настоящему автономную сеть 5G. В итоге клиенты видят логотип 5G на своих смартфонах, но реальная скорость интернета практически не меняется.

В Шэньчжэне на сегодня построена самая плотная в мире система базовых станций 5G.

По состоянию на конец прошлого года в Китае было 718 тысяч базовых станций 5G, что составляет 70% от общемирового количества. В этом году количество базовых станций в стране превысит миллион.

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Автор: Дмитрий Захаров