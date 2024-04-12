Но если мафиози хотели запугать своих врагов, древние люди стремились умилостивить богов.

Во Франции археологи обнаружили захоронение времен неолита, где практиковали ритуальные убийства по методу, схожему с практиками итальянских мафиози. Доклад по результатам раскопок и изучения найденных артефактов опубликован в журнале Science.

Несколько земледельческих поселений, датированных примерно 4250-3500 годами до нашей эры были найдены в долине реки Рона – на юго-востоке Франции. При раскопках найдено множество типичных объектов – зернохранилища, сломанные жернова, керамика, кости животных и т.д.

Но основное внимание ученых привлекли следы ритуальных жертвоприношений – как животных, так и людей. Так, под одним из зернохранилищ археологи обнаружили яму со скелетными останками трех взрослых женщин. И если одна из них была похоронена в обычной позе на спине, то две другие — в сильно согнутом виде.

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Само зернохранилище, под полом которого нашли останки, было украшено изображениями солнцестояний и орудий земледелия. Сопоставив все находки, группа ученых пришла к выводу, что женщин принесли в жертву в рамках ритуала, призванного гарантировать хорошие урожаи.

По мнению авторов исследования, женщин положили лицом вниз, после чего их сильно выгнули назад, привязав веревку к шее и щиколоткам так, чтобы натяжение веревки медленно их душило. Чтобы усилить натяжение веревки, к ней привязали тяжелые камни. Связанные таким образом жертвы медленно умирали в яме, или на поверхности, откуда их положили в яму уже мертвыми. Также возможно, что их засыпали землей в такой позе еще живыми.

Археологи отметили, что данный способ ритуального убийства очень похож на казнь incaprettamento, которую практиковали итальянские мафиози для запугивания своих врагов.

Удивленные находкой, авторы работы проанализировали уже имеющиеся данные по другим неолитическим стоянкам из разных регионов Европы. В результате они нашли еще 14 археологических объектов, где вероятно практиковался подобный метод ритуальной казни.

Однако исследователи считают, что едва ли люди эпохи неолита использовали столь жестокий способ убийства для запугивания. Все подобные случаи в древнем мире имеют явное отношение к сельскохозяйственной деятельности. Соответственно жители неолитических поселений вряд ли воспринимали ритуал, как явное убийство.

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