По словам исследователей, у этого человека был высокий риск развития кариеса прямо перед смертью.

Ученые обнаружили доказательства наличия бактерий, вызывающих кариес и заболевания десен, в коренных зубах человека возрастом 4000 лет.

В останках зубов, обнаруженных в известняковой пещере в графстве Лимерик, Ирландия, исследователи обнаружили "беспрецедентное количество" ДНК Streptococcus mutans, типа бактерий во рту человека, ответственных за кариес, пишет Independent.

Считается, что зубы принадлежали человеку периода бронзового века. Команда заявила, что обнаружила и другие типы микробов, вызывающих заболевания десен, в том числе Tannerella forsythia.

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На основе анализа ученые смогли реконструировать геномы - полный набор генетического материала - древних бактерий.

Исследователи заявили, что их работа, опубликованная в журнале "Молекулярная биология и эволюция", помогает пролить свет на то, как человеческая диета развивалась на протяжении веков, особенно в отношении потребления сахара.

Они также заявили, что S. mutans "исключительно редко" можно обнаружить в образцах древних зубов, поскольку эта бактерия вырабатывает кислоты, вызывающие кариес зубов, но также разрушает ДНК.

Исследователи заявили, что прохладные, сухие и щелочные условия пещеры в Киллураге, возможно, помогли "исключительной сохранности" ДНК S. mutans.

Лара Кэссиди, доцент Тринити-колледжа в Дублине, сказала: "Мы были очень удивлены, увидев такое большое количество мутанов в этом 4000-летнем зубе.

"Это чрезвычайно редкая находка, и она позволяет предположить, что прямо перед смертью у этого человека был высокий риск развития кариеса".

Однако исследователи полагают, что "высокое содержание" ДНК S. mutans в корне одного зуба также потенциально может указывать на дисбаланс или нарушение микробного сообщества во рту.

Они сказали, что, основываясь на анализе ДНК, обе бактерии сильно изменились с бронзового века до наших дней, но добавили, что любовь человечества к сахару в последние годы, возможно, оказала "чрезмерное влияние" на их эволюцию.

Исследователи добавили, что S. mutans способна усваивать сахара из пищевых продуктов, попавших в зубы, для производства кислот, что позволяет этой бактерии "процветать", давая ей преимущество перед другими подобными типами бактерий.

Профессор Кэссиди сказал: "С. mutans очень хорошо умеет обмениваться генетическим материалом между штаммами. Это позволяет распространить выгодную инновацию по линиям мутантов, вместо того, чтобы одна линия стала доминировать и заменять все остальные".

Команда сообщила, что археологи наблюдали увеличение количества зубных полостей в останках скелетов, когда люди начали заниматься выращиванием зерновых, но разрушение зубов стало гораздо более распространенным явлением в период раннего Нового времени, начиная примерно с 1500 года нашей эры.

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