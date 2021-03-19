Ученые в течение нескольких лет наблюдали за сменой времен года на планете с кольцами.

Ученым удалось запечатлеть смену времен года на Сатурне.

Благодаря снимкам, полученным телескопом Hubble, астрономы получили представление об изменениях в атмосфере Сатурна по мере перехода от лета в северном полушарии к осени, как показано на этой серии изображений, сделанных в 2018, 2019 и 2020 годах (слева направо).

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Ученые обнаружили небольшое изменение цвета от года к году, возможно, это изменение высоты облаков и ветров.

Данные телескопа Хаббл показывают, что с 2018 по 2020 год экватор Сатурна стал на 5-10% ярче, а ветры немного изменились. В 2018 году скорость ветра около экватора составляла около 1600 км/ч, а в 2019 и 2020 годах снизилась до 1300 км/ч.

Сатурн: интересные факты о планете

Сатурн - шестая планета от нашего Солнца и вращается на расстоянии около 1,4 миллиарда километров от Солнца. Для обращения вокруг Солнца требуется около 29 земных лет, в результате чего каждый сезон на Сатурне длится более семи земных лет.

Подобно Юпитеру, самой большой планете Солнечной системы, Сатурн является «газовым гигантом», состоящим в основном из водорода и гелия, хотя глубоко внутри может быть скалистое ядро.

Огромные штормы, некоторые размером с Землю, время от времени прорываются из глубины атмосферы.

Сатурн - вторая по величине планета в Солнечной системе, более чем в 9 раз шире Земли. Он имеет более чем 50 лун и впечатляющую систему колец, состоящих в основном из водяного льда. Две из лун Сатурна, Титан и Энцелад, похоже, имеют под своими ледяными корками океаны, которые могут поддерживать жизнь.

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Автор: Екатерина Лиманская