Искусственный интеллект распознает язык и сразу сопровождает его сурдопереводом

Китайские зимние олимпийские игры будет комментировать необычный комментатор. В этот раз вместо живых ведущих используют технологии искусственного интеллекта.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Виртуальную ведущую почти невозможно отличить от живой. Ее запустила китайская медиагруппа.

Читайте такжеПрогноз магнитных бурь на декабрь: когда ожидать удара по сосудамИскусственный интеллект распознает язык и сразу сопровождает его сурдопереводом. Благодаря такому инновационному решению более 27 миллионов китайцев с проблемами слуха смогут полноценно следить за Олимпиадой.

Отмечается, что медиакомпания планирует оставить виртуальную ведущую в эфире и после завершения Олимпиады-2022.

Как ранее сообщал УНИАН, в иракском городе Мосул открылся мультимедийный ресторан, в котором заказы принимает интерактивный стол, а вместо официантов работают роботы.

Владелец ресторана рассказал, что все в ресторане является цифровым, включая 15 диджитал-столов с встроенным интерактивным меню. Он говорит, что сами роботы импортированы, но программировали их местные инженеры.

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Автор: Анастасия Горбачева