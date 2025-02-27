Сообщается, что исследователи нашли новый способ введения гелия в ракетные двигатели.

Китайские ученые заявили, что совершили большой прорыв в технологии, который может помочь им создать почти невидимые стелс-ракеты следующего поколения. Такие ракеты якобы будут способны изменять скорость в воздухе и уклоняться от обнаружения системами раннего оповещения. Об этом пишет livescience.com со ссылкой на исследование, опубликованное в китайском журнале Acta Aeronautica et Astronautica Sinica.

Отмечается, что ученые якобы нашли новый способ введения гелия в ракетные двигатели, который может быть использован для создания таких ракет. Они же в свою очередь будут способны "переосмыслить современную войну и космические путешествия".

При этом утверждается, что новая технология была вдохновлена ​​неисправным космическим кораблем, который "застрял" с астронавтами NASA на МКС в прошлом году. Вместе с тем указывается, что на данном этапе технология не была протестирована, результаты были получены лишь с помощью компьютерных моделей.

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По словам исследователей, они разработали ракету, которая напрямую смешивает гелий с топливом в двигателе, впрыскивая его в камеру через микроскопические поры. Они утверждают, что при правильном соотношении гелия и топлива двигатель может генерировать более чем в три раза большую тягу, чем при использовании одного топлива.

"Дистанционное изменение количества гелия, поступающего в двигатель, теоретически может позволить его пользователю изменять скорость любой потенциальной ракеты в полете, что усложнит ее отслеживание или перехват", - говорится в публикации.

Также акцентируется, что данные эти разработки могут помочь Китаю создать свою секретную спутниковую группировку "Тысяча парусов", которая начинает формироваться на низкой околоземной орбите и вызывает гнев астрономов из-за высокого уровня светового загрязнения.

"Китай также планирует построить базу людей на Луне к 2035 году и запустит свои первые гигантские многоразовые ракеты в конце этого года, чтобы помочь достичь этой цели. Если бы новая технология была включена в эту миссию, она могла бы сократить расходы и помочь стране реализовать свои лунные амбиции", - добавили в издании.

Напомним, ранее УНИАН писал, что космические силы США выложили редкое фото Земли с орбиты, которое сделал секретный самолет X-37B.

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