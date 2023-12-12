Когда-то жители города покинули его сами, убегая от наступления завоевателей.

В центральной Италии археологи раскопали и исследовали остатки античного города Interamna Lirenas, который был заброшен примерно 1500 лет и в конце концов забыт.

Подробный рассказ об этом исследовании опубликовал доктор древней истории Алессандро Лаунаро, работающий на "классическом факультете" Кембриджского университета Великобритании.

По его словам, Interamna Lirenas, расположенный примерно на полпути между Римом и Неаполем, был процветающим римским городом, в котором на пике своего развития проживало 2000 человек.

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Первые исследования этого археологического объекта начались еще с 1980-х годов, но масштабные раскопки стартовали лишь в 2010 году. После 13 лет археологических исследований и были опубликованы первые результаты.

Отмечается, что в начале этот объект ошибочно считали просто небольшим поселением. На самом же деле для своего времени это был грандиозный город с жилыми кварталами, храмом, банями и театром под крышей.

"Interamna Lirenas был стратегически расположен между рекой и большой дорогой, и это был процветающий узел региональной городской сети. Этот город постоянно разыгрывал свои карты, он всегда налаживал отношения с общинами между Римом и Южной Италией, одновременно процветая как торговый центр", – рассказывает доктор Алессандро Лаунаро.

Считается, что Interamna Lirenas был основан в 312 году до нашей эры – в эпоху Римской республики, когда Рим еще не создал свою могущественную империю мирового масштаба. В более поздние времена римский генерал Юлия Цезарь взял город под свое покровительство.

Interamna Lirenas был заброшен в 6 веке – примерно через 100 лет после упадка могущественной Римской империи. Точная причина этого события остается загадкой, но у ученых есть теория.

Доктор Лаунаро и его коллеги не нашли слоя пепла или каких-либо других доказательств того, что город был жестоко разрушен, как это произошло со знаменитыми городами Помпеи и Геркуланум. Таким образом, жители, вероятно, покинули город в какой-то момент на фоне "растущей неуверенности" в безопасности региона.

Ученые напоминают, что примерно в это же время произошло вторжение в Италию германского народа, известного как лангобарды. Жители Interamna Lirenas, очевидно, понимали, что их город лежит на прямом пути наступления германцев. Поэтому вероятно, что горожане покинули дома, не дожидаясь момента, когда сюда доберутся варвары.

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