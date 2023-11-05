Монеты в основном были найдены на обширной территории песка между подводными водорослями и пляжем.

Металлические предметы, случайно обнаруженные дайвером на дне моря недалеко от побережья Сардинии, оказались десятком тысяч древних бронзовых монет.

Монеты, датированные первой половиной IV века, были найдены в морской траве недалеко от северо-восточного берега средиземноморского острова. Точное количество найденных монет пока не установлено, поскольку они сортируются, пишет Associated Press. Как сообщило Министерство культуры Италии, их насчитывается как минимум около 30 тысяч, а возможно, и до 50000, учитывая их совокупный вес.

"Все монеты находились в отличной и редкой сохранности", - заявили в министерстве и добавили, что на нескольких монетах, которые были повреждены, все еще были разборчивые надписи.

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"Клад, найденный в водах Арцакены, представляет собой одну из самых важных находок монет", - сказал Луиджи Ла Рокка, представитель департамента археологии Сардинии.

Ла Рокка добавил, что находка является "еще одним свидетельством богатства и важности археологического наследия, которое все еще хранит дно наших морей, пересекаемых людьми и товарами древнейших эпох".

Монеты в основном были найдены на обширной территории песка между подводными водорослями и пляжем. В министерстве заявили, что, учитывая расположение и форму морского дна, поблизости могут находиться останки обломков корабля.

Другие новости об археологических находках

Как сообщал УНИАН, ранее древнеримская золотая монета, найденная еще 300 лет назад, открыла для историков императора, которого считали вымышленным. Ранее монету посчитали фальшивкой, а императора Спонсиана I, изображенного на ней - вымышленным персонажем. Однако теперь исследователи обнаружили, что и то, и то другое - подлинное, и вычеркнутый из истории римский император действительно существовал.

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