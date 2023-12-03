Македонский царь создал одну из величайших империй в истории, но Рим в нее не вошел. И вот почему.

Александр Македонский завоевал огромную территорию и создал империю, которая простиралась от Балкан до современного Пакистана. Его влияние на дальнейшую историю мира было настолько огромным, что по всему миру детей до сих пор называют в его честь.

Но, взглянув на карту Александровой империи, у вас может возникнуть вопрос – а почему выдающийся македонец на стал завоевывать знаменитый Рим? Издание Livescience собрало мысли историков, проливающих свет на эту часть политики Александра.

В первую очередь стоит обратить внимание на короткий срок правления македонского царя – всего 13 лет. Он пришел к власти в 20-летнем возрасте, а уже в 32 года умер при до сих пор не совсем понятных обстоятельствах. Смерть императора наступила практически сразу после того, как закончилась его многолетняя военная кампания на востоке.

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Следовательно, можно предположить, что Александр Македонский мог бы повернуть свои армии на запад и завоевать остальную часть Средиземноморья, если бы прожил хотя бы еще одно десятилетие. И это подтверждают определенные исторические свидетельства, достоверность которых однако не является стопроцентной.

Например, римский историк Квинт Курций Руф, живший в первом веке нашей эры, утверждал, что Александр Македонский планировал серию завоеваний, которые в случае успеха расширили бы его империю вплоть до Гибралтарского пролива. Для этого он якобы планировал построить 700 кораблей, чтобы облегчить завоевание Италии. Другие древние авторы тоже делали подобные утверждения.

"Римляне были убеждены, что Александр попытался бы завоевать Рим, но для современных историков это невозможно подтвердить однозначно", — говорит доцент истории Университета штата Вашингтон Николаус Овертум.

Некоторые древние авторы утверждали, что после смерти Александра один из его старших генералов, Пердикка, получил от личного секретаря императора планы, которые включали завоевание части Италии. Но современные историки сомневаются в достоверности этого.

Следует также отметить, что Рим той эпохи еще не был богатым метрополисом, который нажился на ограблении чуть ли не половины мира – это все было у "вечного города" еще впереди. При Александре Рим был относительно бедным городком, который еще боролся за контроль над всей Италией. Между тем завоеванная Александром Персидская империя была поистине сказочно богатой, ведь сконцентрировала в себе все те богатства, что ближневосточный регион накапливал несколько тысячелетий от появления первых цивилизаций в речных долинах Тигра, Ефрата и Нила.

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