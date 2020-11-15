Саркофаги обнаружили в трех могильниках глубиной до 12 метров.

В Египте в селении Саккара к югу от Каира археологи обнаружили свыше 100 саркофагов возрастом более 2,5 тысячи лет.

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Отмечается, что саркофаги нашли в трех могильниках глубиной до 12 метров. В прошлом месяце в Саккаре подняли из-под земли еще 59 захоронений.

«Это крупнейшее открытие 2020 года, но мы на этом не остановимся. Открытие одного могильника ведет к другому», – рассказал министр туризма и древностей Халед Эль-Анани.

Часть саркофагов выставили в шатре рядом с древнейшей из сохранившихся Ступенчатой пирамидой в Саккаре.

Гробы с мумиями священнослужителей и богачей позолочены, остальные выполнены просто из дерева.

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Несмотря на то, что захоронению 26 веков, останки и саркофаги хорошо сохранились. Многие саркофаги выглядят, как будто их сделали совсем недавно.

Саркофаги намерены выставить в Большом египетском музее, неподалеку от пирамид в Гизе.

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Автор: Катерина Шварц