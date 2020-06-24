База с данными миллионов пользователей Telegram попала в даркнет

В пресс-службе Telegram заявили, что большинство слитых контактов уже не актуальны.

В интернете опубликовали базу данных с номерами телефонов и уникальными идентификаторами миллионов пользователей Telegram.

Читайте такжеВ СНБО после недавней утечки в Telegram пообещали усилить защиту данных украинцевКак пишет ТВ «Дождь», база опубликована на одном из форумов в даркнете, ее объем составляет примерно 900 мегабайт. В файле насчитывается более 40 миллионов записей.

В пресс-службе Telegram подтвердили, что такая база существует, и отметили, что большинство слитых контактов уже не актуальны. По данным Telegram, утечка информации могла произойти через встроенную функцию импорта контактов при регистрации.

Ранее УНИАН писал, что в России решили разблокировать Telegram, который так и не получилось заблокировать.

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