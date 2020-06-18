В России решили разблокировать Telegram, который так и не получилось заблокировать

Мессенджер Telegram, созданный Павлом Дуровым, блокируется в России с 2018 года.

В России заявили о снятии ограничений на работу мессенджера Telegram, хотя заблокировать его "Роскомнадзору" так и не удалось.

Об этом говорится в пресс-релизе "Роскомнадзора", текст которого есть в распоряжении УНИАН.

"Позитивно оцениваем высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму. По согласованию с Генеральной прокуратурой РФ Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram", - отмечается в сообщении.

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Ведомство высказало готовность взаимодействовать со всеми интернет-компаниями, работающими на территории РФ, для оперативного пресечения распространения террористической и экстремистской информации, детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков.

Как передает кореспондент УНИАН в РФ, мессенджер Telegram, созданный Павлом Дуровым, блокируется в России с 2018 года. Решение принял суд по иску ФСБ, которая требовала у администраторов мессенджера выдать ключи для дешифровки сообщений людей, подозреваемых в причастности к терроризму.

Массовые блокировки IP-адресов "Роскомнадзором" привели к сбоям в работе десятков других сайтов. При этом заблокировать работу этого сервиса в России так и не удалось.

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