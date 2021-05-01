Вертолет Ingenuity пролетел дальше и быстрее, чем когда-либо прежде.

Беспилотный вертолет NASA Ingenuity 30 апреля совершил свой четвертый полет над поверхностью Марса.

Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Отмечается, что вертолет "пролетел дальше и быстрее, чем когда-либо раньше".

"Вертолет завершил свой четвертый полет, пролетев дальше и быстрее, чем когда-либо прежде. Также было сделано больше фотографий, когда он пролетал над поверхностью Марса", - сообщили в агентстве.

Марсоход NASA Perseverance отснял на видео полет вертолета Ingenuity.

Just another day on Mars, shooting video of a flying helicopter. Quick preview of #MarsHelicopter’s Flight 4 takeoff below; more pics and video yet to come.



Typical photographer: lots of gear to juggle and mountains of files to upload! Newest pics at: https://t.co/L6lhCNdqWqpic.twitter.com/jpJHeDuQcA — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 30, 2021

Также сообщается, что Ingenuity после следующего полета начнет новый этап для изучения: он будет использовать другие функции, которые могут быть использованы для дальнейших исследований Марса.

Миссия Perseverance на Марсе

Марсоход NASA под названием Perseverance покинул Землю 30 июля 2020 года. 18 февраля 2021 года совершил успешную посадку в 45-километровый кратер Езеро на западной окраине равнины Исиды в северном полушарии Марса.

19 февраля ровер Perseverance прислал на Землю первые фото, а 22 февраля – первое видео с Марса.

19 апреля Ingenuity совершил первый полет на Марсе.

22 апреля марсоход NASA впервые в истории получил кислород из атмосферы Красной планеты.

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Автор: Олег Давыгора