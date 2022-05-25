Как пишут журналисты издания "Фокус", за 30 лет независимости Украина потратила на космические проекты более $1,2 млрд.

По информации СМИ, многолетние руководители Государственного космического агентства Украины уничтожили и разворовали целую отрасль. В результате чего у страны не осталось ни одного спутника, который бы помог армии в условиях войны.

Об этом говорится в материале-расследовании "Фокуса", где проанализировано состояние ГКАУ и скандалы вокруг его руководителей.

Как отмечает издание, крайние 1,5 года агентством управлял скандальный чиновник Владимир Тафтай. Участие в провальном проекте "Циклон-4", из-за которого Украина потеряла миллионы долларов и репутацию, не помешало ему стать главой целого ведомства.

В итоге за короткий срок правления Тафтай запомнился запуском старого спутника "Сич-2-30" в январе 2022 года. Он должен был передавать ВСУ разведснимки, но в итоге пропал с радаров всего через две недели после запуска, отмечает "Фокус". Сейчас уже май, а Тафтай публично сетует на войну, проблемы в отрасли и коррупцию за годы независимости.

Не лучше дела обстояли и у его предшественников. Например, Владимир Усов руководил ведомством неполный 2020 год и запомнился лишь тем, что создал странички для ГКАУ в YouTube и Telegram. Как пишет "Фокус", его работа была настолько неудовлетворительной, что более сотни народных депутатов требовали его отставки.

Еще одним амбициозным проектом Украины в сфере космоса должен был стать орбитальный спутник "Лыбидь". Это старейший коррупционный долгострой, в котором участвовала целая династия руководителей Госкосмоса, включая Любимира Сабадоша. Как пишет автор материала, несмотря на срыв проекта, Сабадош выбил дополнительно 800 тыс. долларов на его доработку, но когда стало известно, что "Лыбидь" все же не взлетит, Сабадош обвинил в срыве канадскую компанию MDA.

В итоге, по данным СМИ, вместо телекоммуникационного спутника Украина получила долг порядка $300 млн в виде кредитных средств и процентов по ним. Только в 2019 году на погашение из бюджета выделили больше $54 млн. Кроме того, продолжает "Фокус", по указке тогдашнего главы Госкосмоса Сабадоша нерастраченные кредитные $30 млн от производства "Лыбиди" разместили на депозит под 8,5% в Диамантбанке, который вскоре признали банкротом.

Как пишут журналисты издания, за 30 лет независимости Украина потратила на космические проекты более $1,2 млрд. Однако большинство этих денег "съела" коррупция и банальный непрофессионализм, добавляют СМИ.