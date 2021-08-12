Круги удалось зафиксировать с помощью улавливания рентгеновского излучения.

Космическая рентгеновская обсерватория "Чандра" Национального аэрокосмического агентства США (NASA) зафиксировала мерцающие круги вокруг черной дыры в системе двойной звезды V404 Лебедя.

Об этом сообщает CNN.

Круги удалось зафиксировать с помощью улавливания рентгеновского излучения. Рентгеновское излучение системы отразилось от облаков космической пыли и создало эффект мерцающих кругов. Изучение кругов позволит ученым лучше понять черную дыру в системе V404 Cygni, а также космическое пространство между системой и Землей.

Система V404 Лебедя - это двойная звезда, расположенная в 7800 световых лет от Земли. Она состоит из звезды и черной дыры.

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Автор: Денис Прядко