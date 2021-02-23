Астрономы создали самую подробную на сегодняшний день карту черных дыр на низких радиочастотах.

Ученые создали самую подробную карту черных дыр во вселенной.

Об этом сообщает Science Alert.

Белые точки на этом изображении - не звезды и не галактики. Каждая из этих белых точек - активная сверхмассивная черная дыра.

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И каждая из этих черных дыр пожирает материал в сердце галактики в миллионах световых лет от нас.

Всего из 25000 таких точек астрономы создали самую подробную на сегодняшний день карту черных дыр на низких радиочастотах. На создание этого достижения потребовались годы.

Что делает это изображение таким особенным, так это то, что оно охватывает сверхмалые радиоволны, обнаруженные с помощью LOw Frequency ARray (LOFAR) в Европе. Эта интерферометрическая сеть состоит из около 20000 радиоантенн, расположенных в 52 точках Европы.

В настоящее время LOFAR - единственная сеть радиотелескопов, способная получать изображения с высоким разрешением на частотах ниже 100 мегагерц.

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Перевод: Екатерина Лиманская