Говорят, что по вкусу и запаху он напоминает обычный.

Исследователи из VTT Центра технических исследований в Финляндии провели успешный эксперимент с выращиванием кофе из растительных клеток в условиях лаборатории.

Об этом пишет Fast Company.

Как отмечает издание, из-за изменения климата выращивать хороший кофе становится все труднее, а по мере того, как в таких местах, как Колумбия, в горах становится жарче, площадь земель, пригодных для кофейных плантаций, сокращается. Во Вьетнаме же, к примеру, производство кофе ведет к вырубке лесов.

По словам ученых, им удалось культивировать клетки кофейных растений в лаборатории, а затем поместить в биореакторы, заполненные питательной средой для роста. Этот процесс похож на изготовление искусственного мяса, однако немного проще.

Читайте такжеНеобычные рецепты чая: как сделать полезный напиток в домашних условияхВ результате исследователи получили светлую биомассу, которая после сушки превращается в порошок и обжаривается до темно-коричневого цвета, становясь похожей на природный кофе.

Ученые уже сварили свои первые чашки кофе из пробирки и говорят, что по вкусу и запаху он напоминает обычный напиток.

Также в лабораторных условиях можно изготавливать разные сорта и менять процесс обжарки, чтобы добиваться особенных характеристик продукта. Кроме того, в процессе выращивания ученые могут менять количество определенных соединений в кофе, к примеру, кофеина или ароматизаторов.

Далее лаборатория планирует сотрудничать с компаниями, которые смогут коммерциализировать этот новый процесс создания кофе.

Ранее ученые из Эдинбургского университета рассказали о 19 обнаруженных положительных эффектах кофе для здоровья человека.

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Автор: Катерина Комолова