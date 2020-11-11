Тайны прошлого: австралийские ученые исследовали череп человека, жившего 2 миллиона лет назад
Австралийские ученые поделились выводами исследования черепа человека, жившего 2 миллиона лет назад.
Читайте такжеВ чилийском руднике нашли мумии в изысканных тюрбанахОб этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что уникальный череп археологи нашли на раскопках вблизи Мельбурна 2 года назад.
«После тщательных исследований теперь делятся своими выводами. Говорят, именно так могло выглядеть существо предшественник современного человека. Вероятнее всего, ело оно преимущественно твердые растения, именно поэтому у него были огромные зубы», – добавляется в сюжете.
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