Молодые планеты больше похожи на конфеты драже, чем на сферы.

Британские исследователи с помощью компьютерных симуляций смоделировали формирование планет и обнаружили, как они на самом деле выглядят в начале своего существования. Как пишет Newsweek, ученые установили, что когда новые планеты образуются вокруг звезд, они имеют сплюснутую форму, как конфеты драже.

Для моделирования формирования планет исследователи из Университета Центрального Ланкашира использовали компьютерное моделирование. Для разработки своих моделей команда использовала концепцию астрофизики, известную как теория дисковой нестабильности - когда планеты образуются в короткие сроки в результате распада больших вращающихся дисков из плотного газа и пыли, вращающихся вокруг молодых звезд.

Исследователи говорят, что это первый раз, когда ученые смотрят на форму новорожденных планет в симуляциях, когда они формируются.

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Как отмечают исследователи, всегда считалось, что эти планеты сферические, но вместо этого они оказались сплюснутыми сфероидами, очень похожими на конфеты драже.

Ученые также обнаружили, что новые планеты растут, когда на них падает новый материал, в основном с их полюсов, а не с экваторов. По их словам, полученные результаты имеют важное значение, особенно при наблюдении планет в телескоп, поскольку их форма меняется в зависимости от угла обзора.

Исследователи говорят, что наблюдения, подтверждающие форму молодых планет, похожих на драже, также могут помочь ответить на ключевой вопрос о том, как они формируются.

Существует две теории образования планет. Первая и наиболее распространенная - это модель аккреции ядра, в которой частицы пыли постепенно растут и слипаются, образуя большие планеты на протяжении длительного времени. Но хотя эта теория хорошо объясняет образование планет, таких как Земля, она не полностью объясняет образование газовых гигантов - намного больше Юпитера - поскольку этот процесс займет слишком много времени. Вторая теория - нестабильность диска - менее популярна, но может объяснить создание более крупных планет в кратчайшие сроки.

И британские исследователи утверждают, что их работа указывает именно на модель нестабильности диска, а не на модель аккреции ядра.

Ранее ученые обнаружили новую уникальную звездную систему из шести планет. Они вращаются вокруг яркой родительской звезды по схеме, которая кажется неизменной с момента ее рождения, по крайней мере, 4 миллиарда лет назад.

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