Ученым удалось вырастить несколько так называемых химер человека и обезьяны.

Исследователи вырастили человеческие клетки в эмбрионах обезьян.

Об со ссылкой на Cell сообщает 24 Канал.

Команда ученых из Института Солка в Калифорнии создала так называемые химеры человека и обезьяны.

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Как сообщается, так ученые хотят лучше понять, как клетки развиваются и взаимодействуют друг с другом

Ученые заверили, что несмотря на все этические вопросы это исследование может дать новое понимание эволюции. Также оно важно для разработки новых моделей человеческой биологии и изучения болезней.

Сперва ученые вырастили эмбрионы макак в лаборатории. Когда им исполнилось 6 дней, в них ввели по 25 человеческих индуцированных стволовых клеток. Через сутки у 132 эмбрионов обнаружили человеческие клетки. Через 10 дней 103 причудливых эмбриона продолжали развиваться.

Со временем уровень выживания снижался. И до 19-го дня выжили только 3 химеры. При этом процент человеческих клеток в эмбрионах оставался высоким в течение всего периода их роста.

Далее группа ученых проанализировала человеческие и обезьяньи клетки из эмбрионов. У них обнаружили несколько связей. Они либо совершенно новые, либо же просто усилились в причудливых клетках.

Ученые считают, что эта работа может проложить путь к решению проблемы нехватки органов, а также может быть полезной для разработки новых подходов к скринингу лекарств. А еще это поможет пролить свет на развитие человека, прогрессирование заболеваний и старение.

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Автор: Екатерина Лиманская