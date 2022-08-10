Опубликован новый снимок остатков одной из сверхновых звезд.

Ученые опубликовали потрясающее изображение остатков от взрыва звезды, обработанное новым австралийским суперкомпьютером.

Как сообщает Science Alert, на снимке запечатлен космический объект в нашей галактике, которому, по оценкам, более миллиона лет.

Остатки от этой сверхновой расположены от нас на расстоянии 10-15 тысяч световых лет.

Остатки сверхновых - это остатки мощных взрывов умирающих звезд. Материал выбрасывается взрывом наружу в окружающую межзвездную среду со сверхзвуковой скоростью. Во время этого процесса газ и любой другой материал сжимается и нагревается.

Напомним, ранее телескоп "Джеймс Уэбб" прислал на Землю фото редчайшей галактики. На новом снимке изображена галактика под названием Колесо Телеги. Галактика Колесо Телеги расположена примерно в 500 миллионах световых лет от нас в созвездии Скульптора и представляет собой редкое зрелище. Ее внешний вид, очень похожий на вид колеса повозки, является результатом интенсивного события - столкновения между большой спиральной галактикой и меньшей галактикой.

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