Гигантские обезьяны ели кору и ветви после того, как изменение климата превратило субтропическую среду в саванну.

Гигантопитек жил в Юго-Восточной Азии 2 миллиона лет назад, его рост составлял три метра, а вес - 200-300 кг. Это был самый большой примат, который когда-либо жил на Земле, но почему – и когда - наш дальний родственник вымер, до сих пор оставалось загадкой. Впрочем, теперь исследователи говорят, что огромная обезьяна стала жертвой неудачного выбора пищи, когда ее лакомства стали дефицитными. Об этом говорится в материале издания Nature.

Предыдущие исследования показали, что ареал "гиганто" значительно сократился примерно 330 000 лет назад, но определить причину его вымирания было сложно, поскольку было неясно, когда именно он был уничтожен.

Доктор Кира Вестэуэй из Университета Маккуори, соавтор исследования, отметила, что если у вас нет точной временной шкалы, "вы просто ищете подсказки не в тех местах".

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"Считалось, что ухудшение состояния лесов стало причиной его гибели, поскольку он не мог жить на открытых лугах, но наше исследование показывает, что это произошло примерно 200 000 лет назад, когда гигантопитек уже вымер", - утверждает ученая.

По ее словам, результаты исследования показали, что приматы в основном лакомились листьями и цветами вместо фруктов. Однако "гиганто", который был менее мобильным и мог добывать пищу, использовал другой подход.

"Ключом к выживанию было то, что они использовали в качестве запасной пищи. "Гиганто" выбрал очень непитательную резервную пищу - он ел очень волокнистые продукты, такие как кора и ветки. ... Он просто не мог адаптироваться", - говорит Вестэуэй.

Профессор Эрве Бохеренс из Тюбингенского университета, который не принимал участия в исследовании, сказал, что его предыдущие исследования также подчеркнули отсутствие гибкости в гибели "гиганто", предполагая, что он застрял на диете с растениями из густых лесов, даже если другие виды на том же месте потребляли траву из среды саванны.

Последние археологические открытия

Ученые наконец разгадали тайну бабуинов Древнего Египта. Оказалось, что эти обезьяны, как и многие другие животные, были мумифицированы как жертвы богам после их смерти.

Также УНИАН сообщал, зачем нашим предкам-обезьянам понадобились гибкие плечи и локти.

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