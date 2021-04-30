Открытие может помочь пролить свет на то, как самые примитивные формы жизни превратились в многоклеточные организмы.

Ученые обнаружили окаменелость, возможно, древнейшего многоклеточного животного возрастом миллиард лет.

Окаменелость, найденная в Шотландском нагорье, может быть недостающим звеном в эволюции жизни на Земле, передает НВ со ссылкой на журнал Current Biology.

По мнению ученых, древняя окаменелость свидетельствует о существовании двух разных типов клеток. Она возможно принадлежит древнему организму, находившемуся между одноклеточными и многоклеточными животными.

Таким образом, находка может оказаться самой старой в своем роде окаменелостью. Это открытие может помочь пролить свет на то, как самые примитивные формы жизни превратились в многоклеточные организмы.

"Происхождение сложных многоклеточных и происхождение животных считаются двумя наиболее важными событиями в истории жизни на Земле, наше открытие проливает новый свет на оба эти эпизоды", - сказал палеобиолог Чарльз Веллман из Университета Шеффилда в Великобритании.

В частности, найденный примитивный сферический организм состоит из двух различных типов клеток, что стало первым шагом к сложной многоклеточной структуре. Считается, что эта окаменелость является самым ранним известным примером организма, который содержит два различных типа клеток.

Окаменелости размером менее 30 микрометров в диаметре были обнаружены на озере Лох-Торридон. Новый организм, который назвали Bicellum brasieri, так хорошо сохранился в нескольких окаменелостях, что его структура была четко видна.

Читайте такжеNewsweek: Человечество может быть единственной цивилизацией во Вселенной

Это означает, что древняя окаменелость может стать важной частью эволюционной загадки Земли и поможет понять не только переход от одноклеточных организмов к более сложным многоклеточным животным, но и происхождение определенных черт, которые есть у сложных животных.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Топчий