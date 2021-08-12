Медуза, найденная на глубине почти 700 метров, имеет кроваво-красный цвет и внешне похожа на берет с бахромой.

Ученые в ходе исследования северной части Атлантического океана на глубине почти 700 метров вероятно обнаружили ранее неизвестный вид медуз.

Согласно заявлению Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), медуза может принадлежать к роду Poralia, передает Live Science.

Отмечается, что до сих пор был описан только один другой вид Poralia - Poralia rufescens, имеющий колоколообразное тело, 30 щупалец и обитающий на глубине в Мировом океане.

Читайте такжеУченые впервые сняли на видео глубоководного прозрачного осьминога

Найденная медуза имеет кроваво-красный цвет и внешне похожа на берет с бахромой. Ее заметили у побережья штата Род-Айленд (США) во время погружения дистанционно управляемый аппарат Deep Discoverer на максимальную глубину около 915 м.

Стажер NOAA Куинн Гирасек, изучающий биологию в колледже Джуниата в Пенсильвании, впервые увидел медузу, комментируя кадры с погружения.

"В целом, были замечены самые разные животные, такие как гребневики (также называемые гребневыми желе), книдарии, ракообразные и актиноптеригию (рыбы с лучевыми плавниками). Мы также видели несколько неописанных семейств и потенциальных новых видов", - сказал Гирасек.

Экспедиция NOAA North Atlantic Stepping Stones длилась с 30 июня по 29 июля. Команда совершила 25 погружений на глубинах от 250 до 4000 м для исследования глубоководных существ, обитающих в этом районе Атлантики.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Александр Топчий