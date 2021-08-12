Украинские морские курорты испытывают повышенный интерес из-за коронавируса, но эта ситуация изменится с открытием границ.

Популярность украинских курортов на Азовском море в прошлом году резко возросла из-за пандемии COVID-19 и закрытых границ. Правда, владельцы отелей и арендаторы пляжей сами "убили" спрос плохим сервисом, высокими ценами и нежеланием что-то менять.

Об этом пишет РБК-Украина.

В этом году в пик высокого сезона средняя загрузка отелей на курортах Азовского моря не превышает 30-50%. К этому привели несколько факторов: высокие цены, природные фактора – медузы, комары, "морские блохи", отсутствие сервиса и информационной политики, а также налоговое и административное давление.

Высокий спрос в прошлом году и желание заработать сыграли с владельцами отелей злую шутку. Цены на морской отдых влетели, а за границей если не снизились, то остались прежними. Благодаря этому, например, та же Болгария более привлекательна для отдыха, чем Арабатская Стрелка.

Читайте такжеЭксперт шокировала прогнозом изменений климата: что ждет украинцевК примеру, квартира-студия в 40 кв. м. в 150 метрах от моря в Болгарии с видом на горы, бассейнами, теннисными кортами и парковой зоной стоит около 1000 гривен в сутки. В то время как минимально похожее жилье на Арабатской Стрелке или в Кирилловке стоит в среднем от 1500 гривен за номер.

Таким образом, турист, у которого есть деньги, выберет Болгарию для отдыха, а вот турист, который привык отдыхать экономно, просто не сможет себе позволить отдых в Украине.

Не улучшает ситуацию и природа. Нашествие медуз, комаров или "морских блох" только заколачивают гвозди в гроб украинского туризма. Если вопрос с медузами решить быстро не получится, потому что их нашествие обусловлено многим факторами, которые изменить силами курортников фактически невозможно, то тех же комаров можно вывести достаточно быстро. Правда, для борьбы с насекомыми придется потратиться.

Низкий уровень сервиса и нежелание менять эту ситуацию еще один фактор, который отпугивает туристов. Ведь никому не хочется заплатить приличную сумму денег, но не получить элементарного сервиса. Вместо того чтобы работать на перспективу, многие отельеры предпочитают перебиваться одноразовой прибылью. К примеру, был случай, когда из-за нашествия медуз в море невозможно было купаться, а владелец одного из отелей ввел плату за пользование бассейном.

Отсутствие информационной политики курортов далеко не последний фактор, который "убивает" украинский морской туризм. Блогеры, желающие хайпануть, и негативная информация в СМИ отбивает у потенциальных отдыхающих желание ехать на Азовское море.

Читайте такжеОтдых снова испорчен: пляжи Бердянска завалило тоннами водорослей (видео)Налоговое и административное давление также не способствует развитию украинских курортов. Хорошему отелю нужен хороший персонал, но никто не согласится работать три месяца в году, а остальное время сидеть без денег, поэтому людям необходимо платить хотя бы минимальную зарплату. Есть вход – сезонный персонал, который зачастую не дает качественного сервиса.

В среднем один сотрудник обходится предприятию в более чем 15 тысяч гривен в месяц, из которых около 5000 гривен - налоги на фонд оплаты труда, то годовой расход на одного сотрудника составляет более 180 тысяч гривен. При этом необходимо платить другие налоги и сборы. В итоге расходы настолько высоки, что отельеры не могут себе позволить низкие цены и хороший сервис.

Таким образом, без постоянного высокого спроса украинские курорты просто не выживут, а его не будет из-за высоких цен и плохого сервиса.

Как ранее сообщал УНИАН, возле курортного города Бердянск Запорожской области в Азовском море засняли на видео крупное скопление медуз.

Автор: Анастасия Горбачева