Исследователи нашли способ вылечить "необратимый паралич" у мышей с полным повреждением спинного мозга с помощью генной терапии.

Ученые нашли способ вылечить "необратимый паралич" у мышей с полным повреждением спинного мозга с помощью генной терапии, и вернуть им возможность ходить.

Как пишет Science Alert, мыши или люди с частичным повреждением спинного мозга становятся временно парализованными, но большинство их двигательных функций восстанавливается естественным путем. Нейроны спинного мозга, обеспечивающие ходьбу, расположены в поясничном отделе, но после частичного повреждения нейроны в грудном отделе передают связь через спинной мозг, что позволяет возобновить ходьбу.

В то же время ученые из Федерального технологического института в Швейцарии предположили, что восстановление этих специфических моделей нейронной коммуникации может позволить человеку с полным повреждением спинного мозга снова ходить.

Видео дня

Поэтому ученые разработали терапевтическую стратегию, которая повторяет механизмы восстановления спинного мозга, которые возникают спонтанно после частичных травм.

Исследователи использовали генетический анализ, чтобы выяснить, какие нейроны грудного отдела спинного мозга способствуют естественному заживлению после частичной травмы спинного мозга. Они проследили за своими аксонами - нервными волокнами, которые соединяют нейроны и позволяют им общаться, и обнаружили, что они естественным образом достигают поясничного отдела спинного мозга. Также ученые определили, что эти аксоны должны вновь соединиться со своими природными мишенями, чтобы восстановить двигательную функцию.

В 2018 году та же команда продемонстрировала лечение, которое стимулировало регенерацию аксонов у мышей, которые были способны отрастать после серьезного повреждения спинного мозга.

Но этого было недостаточно для восстановления двигательной функции, поскольку новые волокна не соединялись с нужными местами на другой стороне поражения.

Поэтому нейробиологи разработали генную терапию, чтобы стимулировать отрастание аксонов и направлять их в поясничный отдел спинного мозга.

Это привело к значительному выздоровлению у мышей с полным повреждением спинного мозга. Мыши снова могли ходить, имея модели ходьбы, подобные мышам, которые снова начали ходить самостоятельно после частичного повреждения.

Ученые говорят, что выяснение того, как привести определенные субпопуляции нейронов в их естественные целевые области, является шагом к технологии, которая может восстанавливать двигательные функции у людей.

Ранее ученые установили, что может повысить вероятность инсульта

Согласно исследованиям, даже пять дней воздействия загрязненного повытря могут значительно увеличить риск инсульта. В то же время неясно, является ли этот повышенный риск постоянным или временным после краткого посещения загрязненной территории, поэтому необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, обратимы ли эти эффекты.

Вас также могут заинтересовать новости: