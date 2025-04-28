Предполагается, что эти действия должны "спасти Землю".

В ближайшие недели правительство Великобритании, как ожидается, даст "зелёный свет" серии экспериментов по солнечной геоинженерии, в рамках которых будут исследоваться методы "затемнения Солнца", начиная от введения аэрозолей в атмосферу и заканчивая осветлением облаков для отражения солнечного света, которые якобы должны спасти планету от изменения климата.

На проведение этих экспериментов будет выделено около 66,5 миллиона долларов Агентством перспективных исследований и разработок (ARIA), что сделает Великобританию одним из крупнейших спонсоров исследований в области солнечной геоинженерии в мире, пишет Futurism.

Такие радикальные меры по борьбе с изменением климата остаются крайне спорными в научном сообществе — и небезосновательно. Однако, поскольку человечество стремительно приближается к критическим точкам потепления, после которых последствия изменения климата станут необратимыми, некоторые учёные считают, что стоит рассмотреть все возможные варианты.

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"Неприятная правда заключается в том, что при текущей траектории потепления вероятность достижения ряда таких критических точек в течение следующего века становится вполне реальной. Мы пришли к выводу, что для полного понимания ситуации нам критически не хватает реальных физических данных", — сказал программный директор ARIA Марк Саймс.

Что предлагают ученые

Ведущим предложенным методом снижения поступающего на Землю солнечного излучения считается введение аэрозолей в стратосферу — выпуск в атмосферу огромных количеств мелких частиц (чаще всего предлагается использовать диоксид серы), которые должны отражать часть солнечного света обратно в космос.

Другой метод — осветление морских облаков — предполагает распыление морской соли в атмосферу для стимуляции образования водяных капель, что сделает облака плотнее и способнее отражать солнечные лучи.

Противоположная по подходу, но более маргинальная идея — разрежение перистых облаков на большой высоте, поскольку они, как считается, больше удерживают тепло, чем отражают солнечный свет.

Хотя легко представить, как любой из этих методов может закончиться катастрофой — особенно с учётом риска отвлечения внимания от необходимости радикального сокращения выбросов парниковых газов — ученые отмечают, что все же существуют некоторые реальные наблюдения, подтверждающие их потенциальную эффективность.

Профессор атмосферных наук в Университете Эксетера Джим Хейвуд заявил, что ранее (в пользу теории введения аэрозолей), после массивных выбросов серы в результате извержений вулканов, происходило глобальное снижение температуры. Аналогично, пепельные шлейфы способствовали осветлению и увеличению плотности облаков — что подтверждает идею осветления облаков.

Дополнительные исследования показали, что резкое снижение загрязнения от судоходства из-за международных регуляций, наоборот, вызвало скачок глобальных температур. Однако, как интерпретировать эти данные, остаётся спорным: с одной стороны, это указывает на то, что контролируемое введение аэрозолей может реально охладить планету; с другой — критики предупреждают о риске так называемого "шока прекращения", когда после остановки введения аэрозолей температура резко вырастет.

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