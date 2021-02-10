Также Турция планирует в рамках международного сотрудничества построить космодром.

Турция в рамках развития космической отрасли планирует к 2023 году отправить на Луну космический аппарат, который приземлится на ней.

Читайте такжеКитайский аппарат успешно доставил на Землю лунный грунт (видео)Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время представления Национальной космической программы, передает "Интерфакс" со ссылкой на издание "Сабах"

"Наша главная и самая важная цель по Национальной космической программе это впервые добраться до Луны на 100-ю годовщину основания нашей республики", - заявил он.

Кроме этого, страна намерена в рамках международного сотрудничества построить космодром. Финальной целью программы является отправка гражданина Турции в космос.

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Автор: УНИАН