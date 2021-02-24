Населенный пункт, в котором компания будет испытывать свои современные технологии, появится в Японии прямо возле знаменитой горы Фудзияма.

Toyota Motor Corp. официально начала строительство своего умного города Woven City у подножия горы Фудзияма в Японии.

Город должен стать своеобразным полигоном для испытания новых технологий, в частности робототехники и искусственного интеллекта, сообщает Japan Times.

«Мы беремся за вызов создать будущее, где люди разного происхождения смогут жить счастливо», — сказал президент компании Акио Тойода на церемонии открытия строительства.

Новый населенный пункт построят на территории бывшего завода Toyota площадью около 70 га в Сусоно, префектура Сидзуока. Сначала в Woven City переберутся 360 жителей, среди которых и работники компании. Всего авторы проекта ожидают, что в городе будут жить по меньшей мере 2 тыс. человек.

В компании город описывают как «живую лабораторию», где можно будет в реальных условиях тестировать беспилотный транспорт, умные дома, роботов и искусственный интеллект.

Читайте такжеGoogle построит город для сотрудников недалеко от главного офиса в США (фото)Woven City будет питаться энергией от солнечных батарей и топливных элементов, которые производят ее с помощью реакций водорода и кислорода. Дома в основном будут строить из дерева, чтобы минимизировать углеродный след, а искусственный интеллект будет проверять и контролировать здоровье жителей.

Планировкой города займется известный датский архитектор-инноватор Бьярке Ингельс, который среди прочего участвовал в проектировании здания Всемирного торгового центра 2 в Нью-Йорке и штаб-квартиры Google в Калифорнии.

Строительные работы должны начаться в марте. Однако Toyota не сообщает, когда город будет завершен.

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Перевод: Катерина Комолова