TikTok собирал данные пользователей Android в обход правил защиты Google - WSJ

Приложение уклонялось от соблюдения соглашения о защите личной информации в устройствах с Android.

Сервис коротких видеосообщений TikTok собирал уникальные идентификаторы с мобильных устройств, работающих на Android, в обход мер защиты конфиденциальности, установленных Google.

Это позволяло приложению отслеживать пользователей, находившихся в Сети, передает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

"Эта тактика, которая, по словам экспертов по безопасности мобильных телефонов, была скрыта с помощью необычного дополнительного уровня шифрования, похоже, нарушила политику Google, ограничивающую способы отслеживания людей приложениями, и не была раскрыта пользователям TikTok", - говорится в публикации.

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Как отмечает WSJ, TikTok прекратил подобную практику в ноябре прошлого года.

По информации издания, приложение уклонялось от соблюдения соглашения о защите личной информации в устройствах с Android, чтобы собирать так называемые MAC-адреса (чаще всего используются в рекламных целях).

Представители TikTok, которые ранее заявляли о том, что приложение собирает меньше личных данных, чем американские компании, такие как Facebook и Google, сообщили, что компания "привержена защите конфиденциальности и безопасности сообщества TikTok". "Как и наши коллеги, мы постоянно обновляем наше приложение, чтобы не отставать от возникающих проблем безопасности", - отметили в TikTok. Там добавили, что "текущая версия TikTok не собирает MAC-адреса".

Представитель Google сказал, что компания изучает выводы WSJ, и отказался комментировать лазейку, позволяющую некоторым приложениям собирать MAC-адреса.

Скандал вокруг TikTok: хронология событий

10 августа 2020 года в ЦРУ заявили, что сеть TikTok не передавала данные своих пользователей Китаю

2 августа 2020 года американская компания Microsoft приостановила переговоры о покупке китайской социальной сети TikTok.

31 июля издание New York Times сообщило, что американский технологический гигант Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok.

В этот же день президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность запрета китайской соцсети TikTok. Отмечалось, что китайская компания представляет угрозу национальной безопасности США.

Американские законодатели высказывали опасения по поводу того, что TikTok обрабатывает данные пользователей. В частности, их беспокоили китайские законы, которые обязывают местные компании сотрудничать с разведывательными службами КНР.

11 июля 2020 года американский технологический гигант Amazon попросил своих сотрудников удалить из всех устройств китайское приложение TikTok.

17 июля 2020 года появилась информация о том, что компания Facebook может запустить свой аналог TikTok в США и еще 50 странах.

В тот же день, 17 июля 2020 года стало известно о том, что США могут внести в "черный список" материнскую компанию TikTok.

В начале июля 2020 года государственный секретарь США Майк Помпео предупредил о возможности запрета TikTok и еще целого ряда китайских приложений.

MAC-адрес - это идентификатор пользователя, который распознает рекламная площадка. Он есть у каждого устройства. MAC-адрес нужен для того, чтобы по нему распознать в Сети определенное устройство, с которого пользователь может зайти в интернет по Wi-Fi соединению. Это, в свою очередь, используется для того, чтобы настроить таргетинг на определенный список MAC-адресов.

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