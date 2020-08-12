TikTok собирал данные пользователей Android в обход правил защиты Google - WSJ
Сервис коротких видеосообщений TikTok собирал уникальные идентификаторы с мобильных устройств, работающих на Android, в обход мер защиты конфиденциальности, установленных Google.
Это позволяло приложению отслеживать пользователей, находившихся в Сети, передает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.
"Эта тактика, которая, по словам экспертов по безопасности мобильных телефонов, была скрыта с помощью необычного дополнительного уровня шифрования, похоже, нарушила политику Google, ограничивающую способы отслеживания людей приложениями, и не была раскрыта пользователям TikTok", - говорится в публикации.
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Как отмечает WSJ, TikTok прекратил подобную практику в ноябре прошлого года.
По информации издания, приложение уклонялось от соблюдения соглашения о защите личной информации в устройствах с Android, чтобы собирать так называемые MAC-адреса (чаще всего используются в рекламных целях).
Представители TikTok, которые ранее заявляли о том, что приложение собирает меньше личных данных, чем американские компании, такие как Facebook и Google, сообщили, что компания "привержена защите конфиденциальности и безопасности сообщества TikTok". "Как и наши коллеги, мы постоянно обновляем наше приложение, чтобы не отставать от возникающих проблем безопасности", - отметили в TikTok. Там добавили, что "текущая версия TikTok не собирает MAC-адреса".
Представитель Google сказал, что компания изучает выводы WSJ, и отказался комментировать лазейку, позволяющую некоторым приложениям собирать MAC-адреса.
Скандал вокруг TikTok: хронология событий
- 10 августа 2020 года в ЦРУ заявили, что сеть TikTok не передавала данные своих пользователей Китаю
- 2 августа 2020 года американская компания Microsoft приостановила переговоры о покупке китайской социальной сети TikTok.
- 31 июля издание New York Times сообщило, что американский технологический гигант Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok.
- В этот же день президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность запрета китайской соцсети TikTok. Отмечалось, что китайская компания представляет угрозу национальной безопасности США.
- Американские законодатели высказывали опасения по поводу того, что TikTok обрабатывает данные пользователей. В частности, их беспокоили китайские законы, которые обязывают местные компании сотрудничать с разведывательными службами КНР.
- 11 июля 2020 года американский технологический гигант Amazon попросил своих сотрудников удалить из всех устройств китайское приложение TikTok.
- 17 июля 2020 года появилась информация о том, что компания Facebook может запустить свой аналог TikTok в США и еще 50 странах.
- В тот же день, 17 июля 2020 года стало известно о том, что США могут внести в "черный список" материнскую компанию TikTok.
- В начале июля 2020 года государственный секретарь США Майк Помпео предупредил о возможности запрета TikTok и еще целого ряда китайских приложений.
- MAC-адрес - это идентификатор пользователя, который распознает рекламная площадка. Он есть у каждого устройства. MAC-адрес нужен для того, чтобы по нему распознать в Сети определенное устройство, с которого пользователь может зайти в интернет по Wi-Fi соединению. Это, в свою очередь, используется для того, чтобы настроить таргетинг на определенный список MAC-адресов.
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