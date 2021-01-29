С 29 января можно удалять секретные чаты, созданные группы и очищать записи в истории вызовов с обеих сторон.

Telegram разослал пользователям подробную инструкцию, как перенести историю сообщений с других мессенджеров, в частности WhatsApp, Line и KakaoTalk.

Об этом говорится в блоге Павла Дурова.

Эта функция работает как с личными чатами, так и с группами.

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Как это работает

Чтобы перенести чат с WhatsApp для iOS, достаточно открыть страницу с информацией о контакте или группе, нажать "Экспорт беседы" и выбрать Telegram в меню "Поделиться".

На устройствах Android внутри чата WhatsApp нужно нажать ⋮ > Больше > "Экспорт беседы", а затем выбрать Telegram в меню "Поделиться":

На iOS в WhatsApp можно также экспортировать данные просто из списка чатов. Достаточно провести на чате влево и выбрать '...' > Экспорт беседы.

Перенесено переписки, обещают в компании, почти на займет дополнительной памяти на смартфоне.

"Telegram позволяет не сохранять сообщения и фотографии из переписки на устройстве. При этом вы в любой момент можете просмотреть все сообщения, фотографии, видеозаписи и документы", – говорится в сообщении. Очистить память и ограничить объем занимаемого места на диске можно в "Настройках".

Кроме того, может не только экспортировать историю сообщений, но и удалять ее в любое время для всех участников переписки.

С 28 января можно удалять секретные чаты, созданные группы и очищать записи в истории вызовов с обеих сторон. Серверы Telegram не сохраняют информации об удаленных чатах и записях в истории вызовов, поэтому эти данные исчезнут навсегда.

Что этому предшествовало

В начале декабря 2020 года власти 48 американских штатов и Федеральная торговая комиссия подали иски против Facebook, обвинив компанию в нарушении антимонопольного законодательства.

От компании требуют, чтобы она продала приобретенные ранее WhatsApp и Instagram для восстановления добросовестной конкуренции.

8 января 2021 года в СМИ появилась информация о том, что мессенджер WhatsApp обновил свое пользовательское соглашение, добавив пункт о передаче личных данных пользователей корпорации Facebook.

10 января 2021 года WhatsApp подтвердил, что будет передавать Facebook личные данные пользователей.

19 января 2021 года появилась информация о том, что мессенджер WhatsApp решил перенести обновление пользовательского соглашения, согласно которому личные данные будут передаваться в Facebook.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в январе сообщил о крупнейшей цифровой миграции в истории. По его словам, только с 9 по 12 января в Telegram пришли 25 млн новых пользователей. Их общее число превысило 500 млн.

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Автор: УНИАН