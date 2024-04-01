Такие существа могут выдержать самые экстремальные условия в мире и выжить.

Ученым удалось выяснить, что тардиградные белки могут замедлять метаболизм в человеческих клетках. Такое открытие когда-нибудь может привести к созданию технологий, которые будут замедлять процесс старения. Об этом пишет The Independent.

Отмечается, что тардиграды или водяные медведи, являются одними из самых неистребимых форм жизни в мире, которые могут выживать в экстремальных условиях. Они могут пережить полное высыхание, замораживание, нагрев до более 300 градусов по Фаренгейту, облучение в несколько тысяч раз больше, чем это может выдержать человеческий организм, также они могут выжить в вакууме космического пространства.

Опираясь на предыдущие исследования, удалось выяснить, что эти существа, которые имеют размер менее полумиллиметра в длину, способны переходить в вегетативное состояние, чтобы защитить свое тело от воздействия экстремальных условий.

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Исследователи пытались отыскать точные механизмы, благодаря которым тардиграды сходят и выходят из этого состояния приостановленной анимации, во время того, как они сталкиваются со стрессами в окружающей среде.

Но теперь исследовательской группе под руководством Университета Вайоминга, что в США, удалось обнаружить, что водяные медведи используют белки, образующие гели внутри их клеток, чтобы замедлить жизненные процессы.

Во время того, как эти белки были введены в человеческие клетки, удалось обнаружить, что молекулы гелеобразуются и замедляют метаболизм. Также ученые выяснили, что когда человеческие клетки, вырабатывающие эти тардиградные белки, были переведены в состояние анабиоза, клетки стали более устойчивы к стрессам.

"Когда стресс снимается, тардиградные гели растворяются, и человеческие клетки возвращаются к своему нормальному метаболизму", - отметил соавтор исследования Томас Бутби из Университета Вирджинии.

В то же время предыдущие исследования показали, что версии тардиградных белков могут быть использованы для стабилизации важного фармацевтического препарата, который используют для лечения людей, больных гемофилией.

Однако последнее открытие может привести к разработке новых технологий, направленных на индукцию "приостановленной анимации в клетках или даже целых организмах для замедления старения".

Кроме того, это доказывает, что белки из тардиградов позже могут использовать, чтобы сделать жизненно необходимое лечение доступным для людей там, где невозможно охлаждение и повысить уровень хранения таких терапевтических средств, как стволовые клетки.

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Как писал УНИАН, в новом исследовании Университетского колледжа Лондона ученые выяснили, что люди передают животным больше вирусов, чем подхватывают от них сами. Исследователи отметили, что люди в основном рассматривались как поглотители вирусов, а не как их распространители, а в отношении передачи вирусов от человека к животному уделялось гораздо меньше внимания.

Также другое исследование показало, что бедность может ускорить старение мозга, несмотря на то, что уровень белого вещества мозга снижается с возрастом, жизнь в бедности, скорее всего, ускоряет этот процесс.

"Это исследование направлено на то, чтобы дать представление о путях, связывающих социально-экономические влияния - доход семьи, профессиональное положение и социально-экономические траектории в течение жизни - с микроструктурой мозга и когнитивными способностями в среднем и позднем взрослом возрасте", - отметила группа исследователей из Университета Лозанны и Женевского университета в Швейцарии.

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