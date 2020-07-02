Стало известно, за сколько Илон Маск продает свои особняки
15:00, 02 июля 2020Наука и IT
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Илон Маск уже продал один дом за 29 миллионов долларов.
Илон Маск / REUTERS
Основатель комании Tesla и SpaceX, бизнесмен и миллиардер Илон Маск выставил на продажу четыре дома в престижном районе Лос-Анджелеса в штате Калифорния.
Об этом сообщает Business Insider.
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Стоимость недвижимости оценивается в 62,5 миллиона долларов.
Дома будут выкуплены компанией-застройщиком LLC, владельцем которой является бизнесмен Арди Тавангариан.
Отмечается, что Илон Маск уже успел продать один дом за 29 миллионов долларов.
Как сообщал УНИАН, американский миллиардер-изобретатель Илон Маск выставил на продажу два своих роскошных дома в Калифорнии.
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