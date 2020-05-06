Илон Маск выставил на продажу два роскошных дома в Калифорнии

Владелец компании Tesla обещал продать свое имущество, поскольку убежден, что "собственность отягощает".

Американский миллиардер-изобретатель Илон Маск выставил на продажу два своих роскошных дома в Калифорнии.

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Как сообщает 112.ua со ссылкой на BBC, 48-летний владелец компании Tesla обещал продать свое имущество, поскольку убежден, что "собственность отягощает". Объявление о продаже двух объектов было размещено на сайте Zillow. За них Маск надеется получить в общей сумме $40 млн

Два дома находятся в Лос-Анджелесе. Цена за первый - частный коттедж - составляет $9,5 млн. Второй, "с видом на загородный клуб Bel Air, а также на город и океан", перейдет к новому собственнику за $30 млн. В объявлении указано, что эта недвижимость продается непосредственно хозяином, без привлечения агентов по продаже. Этот факт заставил многих усомниться в серьезности намерений Маска. Некоторые даже предположили, что сайт Zillow был взломан.

Маску принадлежит несколько домов в Калифорнии. В прошлом году газета Wall Street Journal сообщила, что он или связанные с ним компании потратили $100 млн на семь объектов недвижимости в штате, многие из которых находятся рядом с его основным домом.