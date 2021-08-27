Штаты работают над созданием ракеты-носителя, которая должна поднимать и разгонять до гиперзвуковой скорости аппарат с боеголовкой.

Американские военно-морские силы успешно провели испытания твердотопливного двигателя второй ступени ракеты в рамках разработки гиперзвукового оружия дальнего действия.

Испытания прошли 25 августа в Промонтори, штат Юта, сообщает пресс-служба ВМС. Ранее, 27 мая, военные успешно испытали двигатель первой ступени.

"Эти испытания являются жизненно важным шагом в создании гиперзвуковой ракеты, разрабатываемой военно-морским флотом, которая будет использоваться как военно-морским флотом, так и армией", - говорится в сообщении.

Штаты работают над созданием двухступенчатой ракеты-носителя, которая должна поднимать и разгонять до гиперзвуковой скорости аппарат с боеголовкой, после отстыковки планирующей и поражающей цель.

"Гиперзвуковое оружие, способное летать со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, обладает высокой маневренностью и действует на разных высотах. За считанные минуты истребители ВМФ и Армии могут поражать важные цели за сотни или даже тысячи миль от них. Доставка гиперзвукового оружия - один из важнейших приоритетов Министерства обороны", - отметили в ВМС.

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Автор: Катерина Комолова