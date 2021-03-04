Военные хотят, чтобы носителем такой ракеты был палубный истребитель F/A-18E/F.

Военно-морские силы США занялись разработкой гиперзвуковой противокорабельной ракеты.

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На данный момент в рамках разработки военные запустили исследовательскую программу по определению технологий, которые можно будет использовать для создания такой ракеты.

Программа получила название Screaming Arrow. Военные намерены определить несколько разработчиков, которые бы занялись созданием и испытаниями гиперзвукового прототипа боеприпаса.

Согласно требованиям ВМС США, носителем новой гиперзвуковой противокорабельной ракеты должен быть палубный истребитель F/A-18E/F Super Hornet.

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Автор: УНИАН