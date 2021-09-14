Как заявлено, компания будет работать над тем, чтобы космос был безопасным и доступным для всего человечества.

Соучредитель компании Apple Стив Возняк объявил об основании своей космической компании под названием Privateer Space.

Она будет создана совместно с генеральным директором робототехнической компании Ripcord Алексом Филдингом. О планах компании предприниматели намерены рассказать на AMOS Tech 2021, которая пройдет в сентябре на острове Мауи (Гавайи).

"Запускается компания Privateer Space, не похожая ни на что другое",— написал Возняк в Twitter.

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К записи он прикрепил ссылку на трейлер компании на YouTube. "Компания Privateer Space работает над тем, чтобы космос был безопасным и доступным для всего человечества",— сказано в описании к видео, передает kommersant.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября 2017 года в Украине с визитом побывал соучредитель Apple и изобретатель первого персонального компьютера Стив Возняк. В Киев он прибыл с супругой рейсовым самолетом.

Во время визита Возняк успел побывать в Гостомеле под Киевом и рассмотреть самолет "Мрия". Также он встретился со студентами, а вечером провел бизнес-семинар, после которого была запланирована закрытая вечеринка, вход на которую стоил 200 тыс. гривен.

Говаря о визите Возняк отметил: "Очень особый визит для нас. Я всегда знал, что моя фамилия - украинская. Всю свою жизнь я хотел приехать в Украину. В частности в Киев. В своей жизни я запланировал сделать четыре вещи, одна из которых - приехать в Киев", - сказал Возняк, чьи предки были украинцы из Перемышля.

Автор: Ирина Погорелая