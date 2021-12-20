Это звездное скопление находится в одном из ближайших соседей Млечного Пути - Большом Магеллановом Облаке.

Космический телескоп Hubble сделал фото звездного скопления NGC 1755, которое напоминает щепотку соли, рассыпанную на черной, как смола, скатерти.

Как сообщается на сайте обсерватории, это звездное скопление находится в одном из ближайших соседей Млечного Пути - Большом Магеллановом Облаке. Расстояние от одного его края до другого составляет около 120 световых лет (1 световой год равен примерно 9,5 триллиона километров, - УНИАН). Несмотря на свою впечатляющую ширину, NGC 1755 относится к меньшему классу звездных скоплений.

Звездные скопления - это гравитационно связанные коллекции звезд. Они бывают двух основных разновидностей - меньшие рассеянные звездные скопления, такие как NGC 1755, где находятся младшие звезды, и огромные шаровые скопления, которые могут содержать миллионы старых звезд.

"Hubble заглянул в сердце NGC 1755, чтобы лучше понять, как различные популяции звезд могут сосуществовать в одном кластере. Эти популяции дают астрономам ценную информацию о рождении, жизни и смерти звезд. Скопление в Магеллановых Облаках являются особенно полезными природными лабораториями благодаря близости Облаков к Млечному Пути", - рассказали астрономы.

Популяция звезд - это группа звезд со схожими свойствами, такими как возраст или химический состав.

Снимок был сделан при помощи широкоугольной камеры Wide Field Camera 3 (WFC3) и усовершенствованной камеры для наблюдения (Advanced Camera for Surveys, ACS), которые позволили различить отдельные звезды в таком скоплении на небольшом участке неба.

Звездное скопление NGC 1755 находится в созвездии "Золотая рыба" (Dorado). Открывателем этого объекта является английский астроном Джеймс Данлоп, который впервые наблюдал за ним в октябре 1826 года. Этот объект содержится в оригинальной редакции "Нового общего каталога" (самый известный в любительской астрономии каталог незвездных объектов дальнего космоса, - УНИАН).

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Телескоп Хаббл: что известно

Телескоп Hubble был выведен на орбиту 24 апреля 1990 года экипажем корабля многоразового использования Discovery и с тех пор передал на Землю миллионы уникальных снимков, значительно расширивших представление ученых о строении и происхождении Вселенной.

За более чем четверть века аппарат провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов, на основании которых было подготовлено около 13 тысяч научных работ. По словам экспертов, "это делает его одним из самых эффективных научных инструментов в истории".

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Автор: Александр Топчий