Именно этому прототипу предстоит совершить орбитальный полет.

Компания SpaceX завершила тестовую сборку 120-метровой ракеты-носителя Starship, которой предстоит отправиться в первый орбитальный полет.

Это самая большая ракета, когда-либо построенная для космических полетов, пишет N+1. Сборка на космодроме в Бока-Чика, штат Техас, транслировалась в прямом эфире на Youtube.

Как отмечает издание, SpaceX разрабатывает Starship уже несколько лет и за это время испытала не один прототип. Многие из них взрывались, однако некоторым удалось взлететь и приземлиться.

Созданием прототипа SN20 компания занялась весной 2021 года. В начале августа SpaceX объявила о завершении работы над 70-метровым ускорителем с 29 кислородно-метановыми двигателями Raptor. Его привезли и установили на пусковую площадку.

Затем на площадке установили шесть двигателей верхней ступени ракеты и еще некоторые детали. В пятницу, 6 августа, на ускоритель установили верхнюю ступень.

Starship Fully Stacked pic.twitter.com/Fs88RNsmfH — Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2021

После полной сборки ракету должны были вновь разобрать, испытать обе ступени отдельно, собрать и подготовить к пуску.

Дата начала орбитального полета пока неизвестна. В будущем SpaceX планирует использовать систему Starship, в частности, для полетов к Луне и Марсу.

Что такое Starship

Система Starship - это многоразовая двухступенчатая сверхтяжелая ракета-носитель, потенциально способная выводить аппараты на орбиту Земли, а также перевозить пассажиров между отдаленными городами за несколько десятков минут.

SpaceX разрабатывает ее в качестве замены семейству ракет Falcon. Система состоит из ступени ускорителя под названием Super Heavy и второй ступени, также называемой Starship. Обе ступени ракеты полностью многоразовые и после взлета смогут возвращаться на космодром или морскую платформу.

В сентябре 2020 года инженеры компании начали собирать первый прототип первой ступени - Super Heavy, а в марте 2021 года началось создание первого прототипа для орбитального полета.

Автор: Катерина Комолова