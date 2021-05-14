Вторая ступень Starship должна совершить почти полный виток вокруг Земли и приводниться возле одного из Гавайских островов.

Компания SpaceX намерена отправить вторую ступень своей системы Starship к Гавайским островам.

Читайте такжеИсследователи показали, как взломать Tesla с помощью квадрокоптера (видео)Документ с описанием первого орбитального полета ракеты компания подала в Федеральную комиссию по связи США (FCC), пишет N+1. Так, согласно документу, предполагается, что после взлета первая ступень вернется к побережью и приземлится в море, а вторая совершит почти полный виток вокруг планеты и приводнится возле одного из Гавайских островов.

В документе перечислены параметры связи ступеней с центром управления полетами, а также описан ход полета. Ракета должна стартовать со стартовой площадки SpaceX в Техасе. Через три минуты после взлета первая ступень отделится от второй и затем совершит посадку примерно в 32 км от побережья.

Вторая ступень выйдет на орбиту, совершит один неполный виток, а затем затормозит двигателями и совершит приводнение в 100 км от острова Кауаи, входящего в состав Гавайского архипелага.

Читайте такжеNASA приостановило контракт со SpaceX о высадке на ЛунуВ документе отмечается, что орбитальные испытания позволят уточнить поведение ракеты во время входа в атмосферу на большой скорости, которое крайне сложно воспроизвести в симуляции. Точная дата испытаний неизвестна, но в марте Илон Маск заявил, что компания нацелена на первый полет в июле.

Что известно о Starship

Система Starship - это многоразовая двухступенчатая сверхтяжелая ракета-носитель, потенциально способная выводить аппараты на орбиту Земли, а также перевозить пассажиров между отдаленными городами за несколько десятков минут.

SpaceX разрабатывает ее в качестве замены семейству ракет Falcon. Система состоит из ступени ускорителя под названием Super Heavy и второй ступени, также называемой Starship. Обе ступени ракеты полностью многоразовые и после взлета смогут возвращаться на космодром или морскую платформу.

SpaceX испытывает прототипы ракеты с 2019 года. Первые из них взлетали на несколько десятков метров, а последующие поднимались на высоту до 12 км.

Изначально эти полеты заканчивались взрывами, однако недавно компания провела первые успешные испытания со взлетом на 10 км и последующей посадкой.

В сентябре 2020 года инженеры компании начали собирать первый прототип первой ступени - Super Heavy, а в марте 2021 года началось создание первого прототипа для орбитального полета.

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Автор: Катерина Комолова