Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск показал процесс установки гигантской ракеты-носителя Super Heavy на место старта. Также он рассказал, что фанаты уже скоро смогут прочесть его биографию.
Снимки ракеты и новость о своей биографии Маск опубликовал на своей странице в Twitter.
На фото Маск показал 70-метровую ракету Super Heavy, которая действительно впечатляет своими размерами. Однако внимания также заслуживает огромный подъемный кран, который устанавливает носитель. Даже сам Илон Маск пошутил о размерах установки, отметив, что следующие ракеты будет устанавливать Mechazilla.
Также инженер рассказал, что фанаты, которым интересна история компаний Tesla и SpaceX, а также история его жизни, смогут ознакомиться с биографией. Заниматься созданием книги об Илоне Маске и его разработках будет известный биограф Уолтер Айзенксон. Он создавал жизнеописания о Стиве Джобсе, Бенджамине Франклине, Альберте Эйнштейне и даже о Леонардо да Винчи.
Читайте такжеНовенький смартфон OnePlus взорвался в кармане хозяйки (фото)Как сообщал УНИАН, ранее Илон Маск показал готовую первую ступень "марсианской" ракеты Starship. На кадрах можно видеть, что ее уже доставили на пусковую площадку в Техасе для первого испытательного орбитального полета. По словам Маска, на ступени уже смонтированы все 29 двигателей Raptor.
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