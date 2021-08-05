На снимках можно увидеть не только гигантскую 70-метрову ракету, но и огромный подъемный кран.

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск показал процесс установки гигантской ракеты-носителя Super Heavy на место старта. Также он рассказал, что фанаты уже скоро смогут прочесть его биографию.

Снимки ракеты и новость о своей биографии Маск опубликовал на своей странице в Twitter.

На фото Маск показал 70-метровую ракету Super Heavy, которая действительно впечатляет своими размерами. Однако внимания также заслуживает огромный подъемный кран, который устанавливает носитель. Даже сам Илон Маск пошутил о размерах установки, отметив, что следующие ракеты будет устанавливать Mechazilla.

Также инженер рассказал, что фанаты, которым интересна история компаний Tesla и SpaceX, а также история его жизни, смогут ознакомиться с биографией. Заниматься созданием книги об Илоне Маске и его разработках будет известный биограф Уолтер Айзенксон. Он создавал жизнеописания о Стиве Джобсе, Бенджамине Франклине, Альберте Эйнштейне и даже о Леонардо да Винчи.

Читайте такжеНовенький смартфон OnePlus взорвался в кармане хозяйки (фото)Как сообщал УНИАН, ранее Илон Маск показал готовую первую ступень "марсианской" ракеты Starship. На кадрах можно видеть, что ее уже доставили на пусковую площадку в Техасе для первого испытательного орбитального полета. По словам Маска, на ступени уже смонтированы все 29 двигателей Raptor.

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Автор: Полина Кузенко