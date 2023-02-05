Согласно результатам эксперимента, переключение в восприятии времени происходит у детей в возрасте примерно семи лет.

Ученые из Университета Этвоша Лорана (Венгрия) провели исследование, чтобы узнать, почему у детей и взрослых отличается восприятие времени. В эксперименте приняли участие 138 человек разного возраста.

Как указывается в исследовании в журнале Scientific Reports, участникам показали несколько видео продолжительностью по минуте.

Так, в одном ролике полицейский спасает животных и арестовывает преступника, а в другом - шесть человек монотонно плывут на лодке. Затем, у испытуемых спросили, какое видео дольше.

Видео дня

Две трети дошкольников посчитали видео с полицейским более длинным, в то время как взрослым оно наоборот показалось короче. Согласно результатам эксперимента, переключение с "дошкольного" на "взрослое" восприятие времени происходит у детей в возрасте примерно семи лет.

По мнению ученых, для ребенка более длинным кажется то видео, в котором произошло больше событий. Взрослея человек знакомится с концепцией абсолютного времени. Однако тут вступает в игру восприятие - скучные занятия и видео кажутся более длительными, тогда как при просмотре увлекательных сериалов часы проходят незаметно.

Исследователи пришли к выводу, что знакомство с понятием абсолютного времени, текущего в собственном темпе и поддающегося измерениям, меняет само восприятие времени в нашем мозгу. Взрослые вынуждены перестраивать свое восприятие времени, ведь теперь не они сами, а часы на их руке определяют длительность того или иного события.

Последние научные открытия

Как ранее сообщал УНИАН, вращение внутреннего ядра Земли замедляется, о чем свидетельствуют данные сейсмологической активности. Исследование показало, что ядро планеты раньше вращалось быстрее, чем мантия Земли. По словам исследователей, они обнаружили нечто неожиданное, с 2009 года вращение ядра замедлилось.

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