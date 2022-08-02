На территории Болгарии обнаружили окаменелые зубы древней панды.

Гигантские панды не всегда жили только в Китае и не всегда любили бамбук.

Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в Journal of Vertebrate Paleontology

Как сообщается, на северо-западе Болгарии ученые обнаружили пару окаменелых зубов панды. Это позволяет предположить, что эти милые медведи когда-то бродили по Европе, где поедали гораздо более мягкие растения, чем их современные родственники.

По словам ученых, болгарские панды принадлежат не к прямому предку сегодняшних гигантских панд, а к их близкому родственнику, жившему примерно 6 миллионов лет назад на восточной окраине Европы.

Эксперты говорят, что этот вид был примерно такого же размера или немного меньше, чем современные панды. Судя по материалу, в котором была найдена окаменелость, древняя панда, вероятно, жила в заболоченном лесу и питалась растительностью.

Напомним, ранее археологи обнаружили тайную гробницу древнеегипетского полководца, управлявшего армией иностранных наемников.

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