Ученые выяснили, как пандам удается выжить на 100% бамбуковой диете

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Science.

"Панды могут выживать даже на очень малопитательной бамбуковой диете благодаря уникальной мутации в гене щитовидной железы, заставляющей организм постоянно работать в энергосберегающем режиме, и уменьшенным размерам всех ключевых органов тела", - заявляют зоологи.

Большие панды (Ailuropoda melanoleuca) являются единственными представителями семейства медвежьих, который питается исключительно растительной пищей. Как правило, в день для выживания панде нужно съесть около 30 килограммов бамбука, что вынуждает ее питаться практически круглосуточно.

Как отмечают Фувень Вэй (Fuwen Wei) из Института зоологии при Китайской академии наук (Пекин) и его колллеги, в последние годы, по мере изучения микрофлоры панд, характера их миграций и работы их кишечника, тайна выживания этих медведей стала еще более загадочной.

К примеру, относительно недавно выяснилось, что кишечник бамбуковых медведей парадоксальным образом не содержит в себе микробов, способных переваривать "несъедобные" части растительной биомассы, которые присутствуют в пищеварительной системе всех растительноядных животных. Это означает, что панды извлекают в разы меньше энергии из пищи, чем коровы и прочие травоядные.

Вэй и его коллеги попытались найти объяснение тому, как же пандам все-таки удается выживать на таких скудных кормах, подсчитав то, как много энергии они потребляют каждый день, и изучив, чем работа их организма отличается от метаболизма других животных.

Данное исследование раскрыло удивительную вещь – оказалось, что организм панд требует для нормальной жизни всего треть энергии, которую потребляют млекопитающие аналогичных размеров и массы. Подобная экономичность не характерна ни для одного вида животных, кроме ленивцев с их крайне специфическим образом жизни.

Для панд это стало возможным благодаря двум трюкам – уменьшенным размерам всех ключевых органов тела, включая печень и сердце, и особой мутации в гене DUOX2, управляющем сборкой молекул гормонов в щитовидной железе. Благодаря небольшой "опечатке" в DUOX2, щитовидка бамбуковых медведей производит заметно меньше гормонов, что снижает скорость их метаболизма и экономит энергию.

Кроме того, как показали наблюдения за миграциями панд в дикой природе, они ведут довольно малоподвижный образ жизни, предпочитая "выедать" все близлежащие к ним заросли бамбука вне зависимости от их питательности, а не бродить по лесам в поисках более вкусной пищи.

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Все это, как полагают Вэй и его коллеги, помогает пандам выживать, питаясь скудной бамбуковой диетой, несмотря на их "хищный" желудочно-кишечный тракт и неприспособленность микрофлоры для переваривания растительной пищи.