Ученые выяснили, как пандам удается выжить на 100% бамбуковой диете
В день панда съедает около 30 килограммов бамбука, что вынуждает ее питаться круглосуточно.
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Science.
"Панды могут выживать даже на очень малопитательной бамбуковой диете благодаря уникальной мутации в гене щитовидной железы, заставляющей организм постоянно работать в энергосберегающем режиме, и уменьшенным размерам всех ключевых органов тела", - заявляют зоологи.
Большие панды (Ailuropoda melanoleuca) являются единственными представителями семейства медвежьих, который питается исключительно растительной пищей. Как правило, в день для выживания панде нужно съесть около 30 килограммов бамбука, что вынуждает ее питаться практически круглосуточно.
Как отмечают Фувень Вэй (Fuwen Wei) из Института зоологии при Китайской академии наук (Пекин) и его колллеги, в последние годы, по мере изучения микрофлоры панд, характера их миграций и работы их кишечника, тайна выживания этих медведей стала еще более загадочной.
К примеру, относительно недавно выяснилось, что кишечник бамбуковых медведей парадоксальным образом не содержит в себе микробов, способных переваривать "несъедобные" части растительной биомассы, которые присутствуют в пищеварительной системе всех растительноядных животных. Это означает, что панды извлекают в разы меньше энергии из пищи, чем коровы и прочие травоядные.
Вэй и его коллеги попытались найти объяснение тому, как же пандам все-таки удается выживать на таких скудных кормах, подсчитав то, как много энергии они потребляют каждый день, и изучив, чем работа их организма отличается от метаболизма других животных.
Данное исследование раскрыло удивительную вещь – оказалось, что организм панд требует для нормальной жизни всего треть энергии, которую потребляют млекопитающие аналогичных размеров и массы. Подобная экономичность не характерна ни для одного вида животных, кроме ленивцев с их крайне специфическим образом жизни.
Для панд это стало возможным благодаря двум трюкам – уменьшенным размерам всех ключевых органов тела, включая печень и сердце, и особой мутации в гене DUOX2, управляющем сборкой молекул гормонов в щитовидной железе. Благодаря небольшой "опечатке" в DUOX2, щитовидка бамбуковых медведей производит заметно меньше гормонов, что снижает скорость их метаболизма и экономит энергию.
Кроме того, как показали наблюдения за миграциями панд в дикой природе, они ведут довольно малоподвижный образ жизни, предпочитая "выедать" все близлежащие к ним заросли бамбука вне зависимости от их питательности, а не бродить по лесам в поисках более вкусной пищи.
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Все это, как полагают Вэй и его коллеги, помогает пандам выживать, питаясь скудной бамбуковой диетой, несмотря на их "хищный" желудочно-кишечный тракт и неприспособленность микрофлоры для переваривания растительной пищи.