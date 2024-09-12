По словам ученых, падение астероида на Землю маловероятно.

Существует небольшой риск того, что астероид "Бог Хаоса" Апофис может врезаться в Землю во время сверхблизкого сближения с планетой в 2029 году. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования. Вероятность такого катастрофического столкновения составляет более одного на миллиард, однако исследователи не могут исключить такое развитие событий еще как минимум три года, пишет Live Science.

В издании отмечают, что Апофис является космической скалой в форме арахиса, имеющей около 340 метров в поперечнике, или примерно такой же размер, как Эйфелева башня. При таких размерах он не является достаточно тяжелым, чтобы считаться астероидом-убийцей планеты, однако он может стереть с лица земли большой город и вызвать климатические последствия для всей планеты.

Известно, что "потенциально опасный" объект был обнаружен в 2004 году и назван в честь египетского змееподобного бога тьмы и беспорядка Апепа, за что и получил прозвище "Бог Хаоса".

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Уже после открытия космического камня астрономы выяснили, что 13 апреля 2023 года Апофис чрезвычайно близко пролетит мимо Земли, что вызвало опасения, что он может врезаться в планету.

"Однако дальнейшие наблюдения показали, что астероид безопасно пролетит мимо Земли на расстоянии менее 20 000 миль (32 000 километров) - менее одной десятой расстояния между Землей и Луной, по данным NASA. Это все еще может быть достаточно близко, чтобы попасть в некоторые из наших самых отдаленных спутников на околоземной орбите", - отмечают в издании.

В то же время большие астероиды, такие как Апофис, могут быть сбиты с курса столкновением с меньшими астероидами. Ранее исследователи предупреждали, что это может произойти с Апофисом в течение следующих пяти лет, что может потенциально вывести убийцу городов на курс столкновения с Землей.

В свою очередь в новом исследовании, которое опубликовано 26 августа в The Planetary Science Journal астроном Пол Вайгерт подсчитал вероятность такого сценария и обнаружил, что это вряд ли возможно, однако шансы все же есть.

Также в марте Вайгерт участвовал в похожем исследовании, где оценивался риск отклонения Апофиса от любых известных астероидов, и обнаружил, что вероятность этого равна "нулю". Однако ученые предостерегали, что до сих пор существует вероятность столкновения с Апофисом неизвестного астероида.

Другие исследования о космосе

Как писал УНИАН, зонд NASA нашел на краю Солнечной системы скрытые и неожиданные объекты. Как оказалось, за орбитой Нептуна начинается пояс Койпера - огромное кольцеобразное поле ледяных скал, где находятся Плутон, Аррокот и бесчисленное количество других мелких объектов в холоде и темноте.

Также сообщалось, что в сентябре к Земле приблизится астероид размером с два футбольных поля. Он пролетит мимо Земли на астрономически близком, но все же безопасном расстоянии.

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