Впервые айсберг откололся от шельфового ледника Фильхнера в Антарктиде в 1986 году, но потом застрял в море Уэдделла на три десятилетия.

Айсберг A23a настолько огромен, что Британская антарктическая служба (BAS) называет его "мегабергом": он весит более триллиона тонн.

Как пишет Forbes, после долгого застревания гигантский айсберг теперь дрейфует в Южном океане. Ученые и спутники отслеживают перемещения айсберга, чтобы увидеть, как он может повлиять на экосистемы, с которыми взаимодействует.

Появилось видео, показывающее виды айсберга с уровня океана и со спутников в космосе, на котором можно увидеть, как A23a совершает пируэты, а затем, наконец, дрейфует.

Впервые айсберг откололся от шельфового ледника Фильхнера в Антарктиде в 1986 году, но потом застрял в море Уэдделла на три десятилетия. В 2020 году он начал двигаться на север, но его путешествие остановилось.

"Захватывающе видеть, как A23a снова движется после периодов застревания", - сказал океанограф BAS Эндрю Мейерс.

Мегаайсбер не стоял на месте. В BAS заявили:

"В течение нескольких месяцев айсберг был заперт в колонне Тейлора, океанографическом явлении, когда вращающаяся вода над подводной горой удерживает объекты на месте. Эта динамика заставляла A23a вращаться на одном месте, задерживая его ожидаемый быстрый дрейф на север".

В последний раз A23a наблюдали в конце 2023 года, когда спутники засекли попытку айсберга уйти из Антарктиды. Этои айсберг может изменить области, через которые он движется.

"Мы знаем, что эти гигантские айсберги могут обеспечивать питательными веществами воды, через которые они проходят, создавая процветающие экосистемы в других менее продуктивных областях. Мы не знаем, какое влияние могут оказать на этот процесс конкретные айсберги, их масштаб и происхождение", - сказала биогеохимик Лора Тейлор, которая была частью экспедиции, которая посетила A23a лично год назад.

Исследователи брали пробы воды впереди, позади и рядом с айсбергом, чтобы изучить его влияние на экосистему. Теперь он свободно плывет.

Ученые ожидают, что айсберг направится к острову Южная Джорджия, где более теплая вода, вероятно, спровоцирует распад большого айсберга на более мелкие куски.

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