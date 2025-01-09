Почему у овец прямоугольные зрачки, а не круглые: ученые дали ответ

Ученые отметили, что такие зрачки помогают овцам быстрее замечать хищников.

Люди с давних времен разводят овец и знают достаточно много об этих животных. Тем не менее далеко не всем известно, почему у них такие необычные глаза.

Ученые объяснили, почему у овец горизонтальные прямоугольные зрачки, а не круглые, пишет IFLScience.

Отмечается, что овцы являются жвачными млекопитающими, которые живут рядом с оленями и антилопами. Всем этим животным иногда приходится спасаться бегством в случае угрозы нападения хищников.

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"Горизонтальный зрачок - за единственным исключением, которое мы смогли найти - ассоциируется с хищными животными. Было совершенно очевидно, что у этих животных глаза почти всегда расположены по бокам головы, а не спереди, как у нас", - рассказал журналистам главный исследователь из Лаборатории Бэнкса Марти Бэнкс.

Ученый поделился, что овцы способны видеть вокруг себя почти на 360 градусов благодаря такому расположению глаз. Он объяснил, что горизонтальные зрачки способствуют такому панорамному видению, пропуская больше света.

"Интересно, что узкий по вертикали зрачок способствует увеличению резкости горизонтальных контуров, которые может видеть животное. А им это вполне может понадобиться, чтобы поставить ноги на землю, когда они пытаются убежать от хищника", - подчеркнул Бэнкс.

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