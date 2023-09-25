Пастух заметил странное поведение в стаде, но с чем это связано, ему было неясно.

В Греции стадо овец, пытающихся найти свежую траву для еды из-за сильного наводнения, начало вести себя странно после того, как съело большую часть урожая каннабиса.

Овцы вторглись в теплицу по производству лекарственного каннабиса. Владелец сказал, что урожай уже сильно пострадал от жары и шторма Дэниел, и овцы доели "то, что осталось", пишет Sky News.

Стадо паслось на затопленных равнинах Фессалии в центральной Греции, а затем направилось в теплицу недалеко от города Альмирос, чтобы съесть около 100 кг марихуаны.

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"Я не знаю, от смеха это или от плача. У нас была волна жары, и мы потеряли много производства. У нас были наводнения, мы потеряли почти все. А теперь это. Стадо зашло в теплицу и съело то, что осталось. Я не знаю, что сказать, честно", - рассказал владелец урожая.

Пастух заметил странное поведение в стаде, но с чем это связано, ему было неясно.

По словам официальных лиц, шторм Даниил пронесся по Фессалии тремя днями ранее в этом месяце, затопив города и деревни и убив более 100 000 животных и домашнего скота.

Курьезные случаи с овцами в мире - детали

В Германии овец и коз привлекли к кампании по поощрению вакцинации против коронавируса. С помощью этих животных образовали "живой" 100-метровый шприц в поле.Такой акцией в Шнефердингене (к югу от Гамбурга) хотели привлечь внимание невакцинированной части населения.

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